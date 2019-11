Vino e tartufi: degustazioni e visite guidate nel centro

OVADA - È in preparazione l’edizione 2019 di “Vino e tartufi”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese. La decima edizione è in programma domenica 17 novembre dalle ore 10.00 alle 20.00 nel centro storico della città. Nel corso della giornata i commercianti ovadesi ospiteranno i produttori di vino all’interno dei locali della “vasca” – creando così un connubio tra le due realtà –, mentre i tartufi saranno esposti nella Loggia di San Sebastiano.

In Piazza San Domenico, invece, sarà dato spazio ai prodotti locali ed artigianali, mentre nelle zone di passaggio verranno sistemati alcuni punti enogastronomici dove sarà possibile assaggiare alcune specialità condite con i tartufi. Il gruppo Le Carellages proporrà un itinerario turistico per le vie della città, mentre per i più piccoli saranno presenti i tradizionali gonfiabili. L’appuntamento si caratterizza ancora una volta, come per “Ovada in festa”, per la sinergia con altre associazioni che in vario modo hanno contributo alla realizzazione di “Vino e Tartufi”. I partner sono L’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, l’Associazione Vivi Ovada oltre al patrocinio del Comune di Ovada, mentre alcune associazioni della città prenderanno parte con le loro specialità.