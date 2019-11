Ovadese Silvanese: banco di prova col Cit Turin

OVADA - Più della metà degli attuali undici punti in classifica conquistati in trasferta. Arriva il Cit Turin al Geirino per testare l'Ovadese Silvanese che da due settimane lavora sotto la guida di Roberto Pastorino. Per la formazione nero arancio l'assoluta necessità di conquistare la prima vittoria di un campionato finora molto travagliato. Fa male il ricordo più recente, il pareggio subito otto giorni fa nell'ultimo minuto di recupero della sfida sul campo del Mirafiori. «Ho trovato - ha spiegato in settimana l'allenatore che ha raccolto il testimone da Mario Benzi - una squadra sballottata da quanto accaduto. I ragazzi mi hanno però dato una grande disponibilità».

Principale problema da risolvere una condizione fisica non particolarmente brillante e un'autonomia per ora limitata a un'ora di gioco. «Ho già avvertito i ragazzi - chiarisce Pastorino - che dovremo lavorare molto dal punto di vista fisico». Torinesi che in trasferta hanno ottenuto due vittorie contro San Giacomo Chieri e Carrara 90, due squadre che gravitano nella stessa zona bassa della classifica che l'Ovadese vorrebbe abbandonare.