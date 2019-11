Dentici regala il primo successo all'Ovadese Silvanese

OVADA - Ci sono voluti un'ora di assalti, due pali di Dentici, una rete annullata per enigmatico fuorigioco, un paio di occasioni sprecate. Ma l'Ovadese Silvanese ha conquistato la prima vittoria del suo campionato. E' finita 1-0 con il Cit Turin. La rete decisiva è arrivata al 28' della ripresa. Rinvio dal fondo del portiere ospite. Anania sul centrocampo lancia di testa Rosset che entra in area, elude l'uscita del portiere ma si fa respingere la conclusione. Raccoglie Dentici che trova lo spazio giusto. Una gara convincente della nuova formazione nero arancio di Pastorino: tante occasioni create, specie nel primo tempo, qualche brivido solo nel finale quando i torinesi hanno provato disperatamente a rientrare. Tre punti fondamentali che rilanciano in classifica una squadra che sembrava in grave difficoltà.