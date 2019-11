La paura di Silvano in edicola con "l'ovadese"

OVADA - Le condizioni disastrose della Pieve a Silvano, colpita duramente dalle frane dopo l'alluvione del 21 ottobre è la notizia di apertura de "l'ovadese" in edicola dal 7 novembre. Un numero particolarmente ricco nella scia di quanto successo due giorni fa a Quargnento, la tragedia che ha provocato grande commozione anche nella nostra comunità. Nelle pagine interne gli sviluppi della crisi del Lercaro e della Saamo e l'appello di padre Ugo Barani a favore della Fisiatria dell'ospedale cittadino. In regalo in edicola il supplemento sulla stagione teatrale 2019 - 2020 ad Alessandria. Nello sport le difficoltà dell'Ovadese Silvanese.