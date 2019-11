Castelletto: al via i lavori per la Bozzolina

OVADA - Inizia oggi la settimana decisiva per riportare a casa i 52 sfollati che hanno abbandonato le case di Borgata Bozzolina in seguito all'alluvione dello scorso 21 ottobre. «L'obiettivo – spiega Mario Pesce, sindaco di Castelletto d'Orba – è farlo in un mese». Interessate al cantiere anche le strade Castelletto-Crivella e Crivella-Ravino. Il totale degli interventi in somma urgenza ammonta a 700 mila euro. Le ordinanze firmate hanno copertura fino al milione.