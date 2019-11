Ovadese Silvanese: esordio per Pastorino

OVADA - Momento oltremodo delicato per il campionato dell'Ovadese Silvanese. La formazione nero arancio è di scena oggi sul campo del Mirafiori, l'ennesima occasione per risollevarsi dopo un avvio molto negativo. Per Roberto Pastorino la prima in panchina dopo l'addio di Mario Benzi e il gran rifiuto di Pier Luigi Lepore. «Certo sono consapevole che siamo in una situazione difficile e non solo di classifica - ha commentato il mister in settimana - L’Ovadese Silvanese ha un problema cronico con il gol che in parte è figlio dei molti infortuni che hanno colpito la squadra già dal precampionato: Rosset, Tangredi, Briata. Anche l’incidente a Porrata ha comunque costretto a rivedere i piani per il centrocampo. Ho visto i ragazzi comprensibilmente scontenti della situazione ma anche le grosse potenzialità di questo gruppo e sono convinto che basterebbe una vittoria per dare quel pizzico di fiducia che ci aiuterebbe molto a crescere giornata dopo giornata». Da valutare le scelte sul campo in una gara delicata. Il Mirafiori è tre punti sopra l'Ovadese. Di tutta la negatività di questi primi mesi, rimane anche uno dei pochi fattori positivi: la parte passa della classifica cammina, con due vittorie la classifica assumerebbe sembianze ben più rassicuranti.