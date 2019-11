Ovadese: beffa finale col Mirafiori

OVADA - Sfuma nei minuti di recupero la prima vittoria dell'Ovadese Silvanese. Sul campo del Mirafiori termina 1-1 una gara che sembrava riservare ai nero arancio guidati da pochi giorni da Roberto Pastorino il primo colpo grosso di una stagione fino a questo momento piuttosto tribolata. Nel primo tempo è l'esordiente Zerouali a portare in vantaggio i suoi con un bel tocco in area a concretizzare un cross dalla destra. Qualche minuto dopo Lovisolo ha la palla del raddoppio ma la sua conclusione è respinta dal portiere. Nella ripresa i torinesi spingono sull'acceleratore e pressano nella metà campo ovadese. Squadra ospite che denota anche un calo fisico nell'ultima mezz'ora, pur dopo le sostituzioni effettuate dalla panchina. In pieno recupero arriva il pareggio. In mischia il più lesto è Lasaponara che batte Gallo fissando il risultato.