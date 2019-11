La pianista Sarah Ferrando in concerto nella chiesa di San Sebastiano

SILVANO D'ORBA - È in programma per stasera, domenica 3 novembre, il concerto di Sarah Ferrando, la pianista genovese nota anche al di fuori dei confini nazionali per le sue performance artistiche. Dopo essersi diplomata col massimo dei voti in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Paganini“ di Genova e all’Accademia Chigiana di Siena, la musicista ligure – docente presso la Civica Scuola di Musica “Rebora” – si è esibita nelle prestigiose sale di Parigi, Versailles e di altre importanti città.

L’evento, patrocinato dal del Comune di Silvano d’Orba e della Provincia di Alessandria, si svolgerà all’interno della chiesa di San Sebastiano a partire dalle ore 21.00. Nel corso della serata saranno eseguite le musiche di Chopin, Schumann, Debussy, Massenet e Brahms e Liszt. Al termine dello spettacolo, presentato da Giovanni Maria Calderone, il marchese Giuseppe Parodi Domenichi, presidente dell’Accademia Archeologica Italiana, conferirà alla pianista il diploma di “Accademico Esperto nella Classe di Discipline Artistiche”.