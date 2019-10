Alluvione: le ripercussioni e le storie su "l'ovadese"

OVADA - La conta dei danni, gli sforzi di ripristino portati avanti dai paesi più colpiti, le storie delle persone che con l'alluvione 2019 stanno ancora facendo i conti. C'è tutto questo su "l'ovadese" in edicola dal 31 ottobre. Tante storie e il punto a dieci giorni dal disastro del 21 ottobre. Nelle pagine interne le notizie della settimana: il piano triennale dei lavori pubblici del comune di Ovada, la polemica dei pendolari per il parcheggio a pagamento della stazione, una curiosa storia legata ai ceci e alla cucina tipica di questo periodo dell'anno. Nello sport la conclusione della telenovela per la panchina dell'Ovadese Silvanese.