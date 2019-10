Al via le celebrazioni in onore di Santi e Morti

OVADA - Tempo di celebrazioni per le feste di Tutti i Santi e dei Morti. In città sono previste iniziative e funzioni in questo weekend e per tutta la prossima settimana. Oggi, giovedì 31 ottobre, Santa Messa prefestiva (dei Santi) in Parrocchia - alle ore 17.30 - e al San Paolo alle 20.30. Venerdì primo novembre oltre alla celebrazione festiva nelle chiese, a Costa d’Ovada Santa Messa alle 9.30 e visita al monumento in suffragio dei caduti di tutte le guerre. A Grillano alle ore 15 Santa Messa al cimitero e ad Ovada celebrazione al cimitero alle 15.30.

Sabato 2 dicembre commemorazione dei defunti Sante Messe alle 7.30 e alle 16.30 agli Scolopi, 8.30 e 17.30 in Parrocchia, alle 9.30 al cimitero presso la cappella dei Padri Scolopi, alle 10.30 nell’Oratorio di San Giovanni e alle 20.30 al San Paolo. In serata è previsto il Santo Rosario alle 20.30 a Costa d’Ovada e alle 21.00 a Grillano. Domenica 3 novembre alle 15.00 Santa Messa nel cimitero di Costa. Lunedì 4 fino a sabato 9 novembre al S. Paolo prende il via l’ottavario dei defunti con rosario alle 20.10 e Messa alle 20.30.