Ovadese Silvanese: secondo successo consecutivo per la Juniores regionale

OVADA - Secondo successo stagionale per la Juniores regionale dell'Ovadese Silvanese, che dopo i tre punti conquistati contro il fanalino di coda Santostefanese si sono ripetuti a Silvano d'Orba contro il Mirafiori, terza forza del campionato. I ragazzi di mister Magrì si sono imposti per 4 reti a 2 grazie alle reti messe a segno da Caspanello (autogol), Costantino (rigore), Lavarone e Mazzotta. Padroni di casa avanti di due gol alla fine del primo tempo, mentre dal 43' i torinesi hanno giocato con un uomo in meno per l'espulsione di Torassa, autore di un brutto fallo su Caneva. A venti minuti dal termine gli ospiti sono andati a segno con Germinario. Una volta ristabilita la parità numerica - cartellino rosso anche per Lavarone -, il Mirafiori ha accorciato le distanze, prima del tap-in vincente di Mazzotta, che nel finale ha chiuso ogni discorso andando a ribadire in rete una corta respinta del portiere. Sabato 2 trasferta a Cenisia.

Tra i Boys i 2004 nel confronto in testa alla classifica con il Bergamasco, hanno la meglio per 3-2 e si portano al comando solitari con 13 punti. I Boys si trovano sotto di 2-0, ma nella ripresa ribaltano il punteggio con il promettente Lopez, Caliguiri e Leone. Domenica casalinga a Castelletto d’Orba con la Valenzana Mado. Vittoria per 2-0 della squadra 2006 di Mauro Sciutto contro la Don Bosco Alessandria. Nella ripresa le due reti dei Boys dopo un prima parte equilibrata. Determinanti sono stati i cambiamenti operati dalla panchina che hanno cambiato il volto della gara. Al 15’ il vantaggio di Tarantini e al 25’ il raddoppio di Ottonello su punizione, ma i Boys possono andare a rete in almeno sette occasioni con Vaccarello, Grillo e Cavaliere. Prossimo impegno esterno con il Libarna.

Raffica di gol e vittoria per 15-0 dei Giovanissimi 2005 di Biato sul campo del Tiger Novi. A segno con quattro reti Haga-Miranda, una tripletta di Salvador, la doppietta di Gomez – Gomez e Camera un gol ciascuno per Torelli, Cancilla, Tauszig, Zunino. Bel gesto di fair-play del portiere novese, nonostante il passivo faceva rettificare la decisione dell’arbitro che non aveva ravvisato una marcatura a causa di un buco nella rete. Gli ovadesi applaudivano l’atto di “gioco giusto” del giocatore. Sabato prossimo al Moccagatta sarà di turno l’Asca. Unica sconfitta quella degli Allievi di Silvio Pellegrini a Tortona contro l’Audax San Bernardino per 4-2. Sotto di due reti, Ajjor accorcia le distanze, ma i Boys subiscono una ripartenza e i locali si portano sul 3-1. Pappalardo accorcia le distanze, ma sul finire arriva il definitivo 4-2. Domenica mattina al Moccagatta arriva il S.C Derthona.