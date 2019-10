Consorzio: conto corrente anche per Mornese

MORNESE - È stata attivata nei giorni scorsi la pubblica sottoscrizione aperta a chi vuole sostenere economicamente le famiglie di Mornese colpite dall'alluvione della settimana scorsa. Gli interessati che intendono fornire un aiuto alla popolazione di uno dei paesi più danneggiati dal maltempo potranno versare il proprio contributo al Consorzio Servizi Sociali che, d'intesa con l'amministrazione comunale locale, mette a disposizione un proprio conto corrente per l'operazione di raccolta fondi.

Il versamento può essere fatto sul seguente conto corrente intestato al Consorzio Servizi Sociali: IBAN: IT 90 H 07601 10400 000013356159 con l'indicazione della causale: "contributo pro alluvionati di Mornese". Da segnalare anche l'appuntamento di domani sera, giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 21.00 presso i locali della Soms di Silvano d'Orba, è in programma un incontro pubblico per discutere di quanto accaduto otto giorni fa e delle prospettive future.