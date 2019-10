Plastipol, un punto Cantine Rasore sconfitta

OVADA - Disco rosso come previsto per la Cantine Rasore sconfitta sul campo del Villafranca. Muova almeno la classifica la Plastipol che torna da Cuneo con un punto.

I maschi Coach Suglia si affida ad un sestetto che vede Nistri in palleggio, Simone Castagna opposto, Mangini ed Alessio Castagna in banda, Ravera e Baldo al centro, Parodi libero. Primo set giocato sul filo dell’equilibrio, è Ovada ad arrivare per prima a set ball ma spreca due ghiotte occasioni sul 24-23 e sul 25-24, prima di cadere sul 25-27. I biancorossi non si perdono d’animo e giocano un ottimo secondo parziale, condotto fin dai primi scambi e chiuso 25-17. Ruoli invertiti nel terzo set, Ovada presto a rincorrere (4-10, poi 7-14 e 9-18) per cedere infine 18-25. Ma c’è ancora spazio per un ottimo quarto set, giocato bene da entrambe le formazioni.

E’ la Plastipol a guidare, 5-2 e poi 16-10, difendendo con le unghie questo tesoretto dal ritorno dei cuneesi, giunti anche alla parità (21-21) prima di mollare il punto agli ovadesi (25-23). Si va al quinto, forse l’epilogo più giusto per la partita vista fino a quel momento . Cuneo trova il filotto al servizio con uno dei suoi giocatori più talentuosi, Trinchero, ed è tutto in salita: 0-8 al cambio campo. La Plastipol prova a rientrare ma è troppo il divario, al Cuneo basta gestire con oculatezza il cambio palla ed è fatta.

Le ragazze Altra avversaria molto tosta per Cantine Rasore, quel Villafranca Piemonte che il suo valore lo ha chiarito con il primo posto assoluto al termine della fase preliminare di Coppa Piemonte. Coach Dogliero modifica l’assetto: sposta Lazzarini in banda affidando a Grillo la maglia di libero. Ovada è in partita, gioca un buon primo set, conteso fino agli scambi finali. Sul 23 pari sono però le torinesi a trovare il guizzo giusto ed a chiudere (23-25). Secondo parziale ancora equilibrato, almeno fino al 13-14; poi un pesante break subìto (13-21) ha dato il la ad un facile successo delle locali (16-25). Nel terzo set c’è ancora spazio per vedere bel gioco, Cantine Rasore cerca di restare incollata alle avversarie, 14-16 e poi 17-19 e 18-20. Qui però arriva il break di tre punti che lancia il Villafranca (18-23), e poi il successo (20-25).