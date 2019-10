Furto in Parrocchia: rubate le offerte

OVADA - I ladri, non si sa quanti, hanno agito probabilmente nel primo pomeriggio di domenica. Sono entranti nella Parrocchia dell'Assunta, hanno provato a introdursi nelle aree chiuse oltre l'altare. Alla fine si sono concentrati sulle cassette per le offerte, scassinandole e portando via il contenuto. Non si sa quanto ma una somma non particolarmente significativa. Ieri mattina in Carabinieri sono arrivati per i rilievi. Al momento del furto a sorvegliare i locali c'era un volontario.