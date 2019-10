Fiera del tartufo: numeri da record

TRISOBBIO - Quasi 4 mila visitatori in dieci ore di manifestazione. Tanti giovani che si sono immersi nell'itinerario del gusto fatto di vino, prodotti tipici e tartufo distribuito nel centro storico del paese. Un successo che conferma il valore aggiunto per tutto l'Ovadese. Va in archivio così l'edizione 2019 della Fiera Nazionale del tartufo bianco di Trisobbio. Un bilancio nettamente positivo per un evento ancora in parabola crescente. "Tutto il paese è coinvolto - ha commentato al termine il sindaco Marco Comaschi - e lavora per la buona riuscita". Grande curiosità per la presenza tra gli stand dei produttori locali di Edoardo Raspelli, gastronomo e penna affilatissima de "La Stampa" che si è intrattenuto con la gente, è andato alla scoperta delle delizie di Piemonte e Liguria in esposizione. Proprio Raspelli è stato nominato "Ambasciatore del Dolcetto", l'iniziativa portata avanti dall'Enoteca Regionale in questi mesi del 2019 intitolati dalla Regione alla promozione del vitigno simbolo dell'Ovadese.