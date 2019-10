Villa Gabrieli: c'è la Festa del Risparmio per Vela e Cigno

OVADA - Sarà la cornice del parco di Villa Gabrieli ad ospitare una festa di Halloween un po' diversa rispetto a quelle tradizionali. Nel pomeriggio del prossimo 31 ottobre si svolgerà la prima edizione della "Festa del Risparmio" organizzata dalla Fondazione Cigno e dall'associazione Vela Onlus, che da tempo, con il progetto "Coltiviamo il benessere", lavorano per la valorizzazione del polmone verde ovadese. «Abbiamo pensato a evento della tradizione italiana in alternativa alla consumistica festa di Halloween - spiegano i promotori dell'evento, in programma a partire dalle ore 14.30 -. Villa Gabrieli, uno dei cinque parchi storici della Regione Piemonte, deve diventare il contenitore di valori e di rilancio di iniziative etiche, che caratterizzano le scelte di Fondazione Cigno e Vela Onlus».

L'iniziativa sarà interpretata in chiave moderna e sarà incentrata sui vari ambiti della sostenibilità, da quella ambientale alla sociale e sanitaria. Fino a mercoledì 30 gli studenti delle scuole della città potranno presentare le proprie idee semplicemente imbucandole in alcune "scatole" - reperibili anche presso la sede delle due Onlus, in piazzetta dei Cappuccini e presso il DH oncologico - consegnate ai vari istituti. Giovedì prossimo, presso la Sala riunioni di Villa Gabrieli, verranno premiate con buoni acquisto di libri le idee più realizzabili e di maggiore impatto. La giornata ha il patrocinio del Comune di Ovada e del Gruppo FAI di Ovada, mentre l'Asl di Alessandria è partner del progetto che rientra nel piano locale di Prevenzione.