ALESSANDRIA - In attesa del debutto casalingo stagionale delle ragazze dell'Evo Volley domani alle 18.00 al PalaCima, sono scese in campo le altre squadre della provincia impegnate nei campionati di serie C e D e non è stata una giornata particolarmente positiva.

In campo maschile continua la serie positiva della Negrini Acqui: i ragazzi di Astori travolgono 3-0 (25-22, 25-18, 25-22) il Cus Torino e restano in testa alla classifica; cade al tiebreak 2-3 (27-25, 17-25, 25-18, 23-25, 15-8) all'esordio dopo la giornata di riposo la Plastipol che a Cuneo rimonta due volte il set di svantaggio prima di cedere ai padroni di casa.

In serie C femminile non va meglio alle ragazze della Cantine Rasore che a Villafranca Piemonte cadono 0-3 (23-25, 16-25, 20-25) e restano mestamente al palo mentre ottiene il primo punto la Fortitudo Nuova Elva strappando due set sul campo del Montalto Dora prima di cedere l'incontro: le padrone di casa si portano sul 2-0 vincendo 25-19 e 25-18 i primi due parziali, poi la riscossa delle alessandrine che vincono terzo e quarto parziale 25-14 e 25-23 prima di cedere il quinto di misura 13-15. Stesso risultato per la Novi Pallavolo che a Gaglianico mette in piedi un'altalena di emozioni: avanti di un set vinto 25-15 le ragazze di Gombi si fanno rimontare e sorpassare dalle padrone di casa 17-25 e 23-25 prima di impattare 2-2 con un quarto set vinto agevolmente 25-12 e cedere il tiebreak ai vantaggi 17-19.

In D la Zs Ch Valenza espugna il campo del San Rocco Novara con un 3-0 (25-19, 25-12, 25-17) d'autorità mentre l'Evo Volley Tre Colli inciampa nella classica giornata no e viene sconfitta con il medesimo punteggio a Bellinzago con parziali di 20-25, 22-25 e 17-25.