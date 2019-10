Boys Calcio, derby fatale

LERMA - Nel girone alessandrino prima sconfitta per i Boys Calcio che in trasferta a Lerma crollano 2-0 (reti di Zito e Scatilazzo); vince il Villaromagnano che batte 3-0 il Tiger Novi (a segno Pegorari, Felisari e Ventura) e successo per i Pizzaioli che in casa superano 3-0 il San Giuliano Vecchio con le reti siglate Aldo Giordano, Giulio Giordano e Merolli. Il Garbagna ottiene i tre punti battendo in casa la Vignolese 2-1 (marcatori Tamburelli e Paterniani), il Predosa batte 2-0 lo Stazzano con i gol di Graffeo e Ciliberto. Vittoria per l’Aurora Pontecurone che passa 3-2 in trasferta a Lobbi (reti di Curone, Chilelli e Settembrino).

Rinviata in settimana per campo impraticabile Sardigliano - Audax Orione.

Nel girone astigiano torna alla vittoria l'Europa Bevingros che in trasferta supera 3-1 il Monferrato calcio (gol di Sonko e doppietta di Ouhksass); si conferma l'Ozzano Ronzonese che passa 2-1 sul campo dello Sporting 2015 con le reti di Varaia su rigore e De Lozzo. Successo per il Bergamasco, 2-1 sullo SCA Asti (doppietta del solito Manfrinati) e vittoria 3-1 per il Castelletto in casa dello Sport Italy con la doppietta di Zarri e il gol su punizione di Salierno. Chiude il Mirabello che crolla 4-0 a Mombercelli.

3’ gir AL:

Garbagna 2-1 Vignolese

Lobbi 2-3 Aurora Pontecurone

Lerma 2-0 Boys Calcio

Predosa 2-0 Stazzano

Villaromagnano 3-0 Tiger Novi

Pizz. Muchacha 3-0 San Giuliano Vecchio



3’ gir AT:

Mombercelli 4-0 Mirabello

SCA Asti 1-2 Bergamasco

Sport Italy 1-3 Castelletto

Monferrato Calcio a cinque 1-3 Europa Bevingros

Sporting 2015 1-2 Ozzano Ronzonese