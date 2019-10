Bozzolina: il rischio sono i tempi lunghi

CASTELLETTO D'ORBA - E' stata fatta ieri mattina una prima valutazione della situazione alla Bozzolina, la borgata di Castelletto d'Orba evacuata nel tardo pomeriggio di mercoledì a causa delle frane e di un principio di slittamento a valle della strada principale di collegamento. Sul posto, accompagnati dal sindaco Mario Pesce, i tecnici del Genio Civile. Lontani dalle loro case, distribuiti tra l'ostello del Geirino di Ovada e l'Albergo Italia di Silvano d'Orba, poco meno di cinquanta persone. "Le frane - spiega proprio Pesce - sono l'aspetto che ci preoccupa maggiormente". L'impressione è che per il ritorno alla normalità i tempi siano lunghi. A complicare le operazioni in via Sericano e via IV Novembre, accanto all'Albara il maltempo e la pioggia che rallentano le operazioni di sgombero.

