Maltempo: disagi e interruzioni sulle strade

OVADA - Le abbondanti precipitazioni cadute nella notte in tutto l'Ovadese stanno causando disagi diffusi sulla viabilità del territorio. E' interrotta la provinciale 199 delle fontane che dalla 185 conduce fino a Rocca Grimalda per la caduta di un grosso albero e detriti sulla sede stradale. Il passaggio alternativo è da schierato. Provinciali 185 per Alessandria e 155 per Novi percorribili con difficoltà a causa di abbondante fango e acqua sulle carreggiate. Allagamenti si segnalano all'altezza della pedaggera, in prossimità della Saiwa e sui collegamenti per Castelletto d'Orba. Questo il messaggio diffuso poco fa dalla Protezione Civile

«I comparti di pianura della fraschetta e le zone pedeappenniniche ovadesi, novesi e acquesi hanno ricevuto contributi prossimi e localmente superiori ai 70mm a partire dalla mezzanotte. Lo stato del suolo, reso ormai saturo e poco permeabile in seguito alle abbondanti piogge dei giorni precedenti, non ha permesso di assorbire gli ulteriori apporti meteorici, ruscellando la maggior parte delle precipitazioni nella rete idrografica secondaria. Conseguentemente, rii, rogge, torrenti e reticolo minore e urbano sono stati ingrossati in maniera significativa con esondazioni locali e disagi per le aree abitate interessate. La situazione è in miglioramento, sebbene non siano esclusi ulteriori rovesci nel corso della giornata di oggi e localmente domani. Non avvicinarsi ai corsi d'acqua a regime torrentizio e fluviale poiché ancora in possibile crescita nelle prossime ore, sebbene dovrebbero rimanere contenuti in alveo e dare luogo a piene ordinarie».