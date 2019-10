Il rio Albara esce dal suo letto

CASTELLETTO D'ORBA - AGGIORNAMENTO DELLE 18.50 - Le prime immagini in arrivo da Castelletto d'Orba confermano di una situazione, se possibile, anche peggiore di quella di cinque anni fa. L'Acqua ha invaso le vie del centro abitato, il livello si è ulteriormente alzato negli ultimi minuti. Dal sindaco Mario Pesce la comunicazione di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

AGGIORNAMENTO DELLE 18.30 - Esondato anche il Cremosino che sta provocando allagamento sulla strada per i Bacchetti nel territorio di Silvano d'Orba. Risulta allagata e chiusa al traffico anche via Gallareta per Castelletto dove é esondato il rio Albara. Grossi problemi anche sull'Acqui - Genova con i treni bloccati in Valle Stura. Chiusa la provinciale che collega Mornese a Casaleggio. Stesso provvedimento anche per la strada comunale Belforte Sante Criste interessata da numerosi allagamenti. A Rossiglione situazione critica per il livello del Berlino. L'Amministrazione invita i cittadini a evitare spostamenti e a lasciare libere le linee telefoniche.

Un incubo che torna come cinque anni fa. A Castelletto e' straripato il rio Albara che attraversa il centro abitato tra via Sericano, via 4 Novembre e via Fracchia. Il rio, praticamente secco ieri è cresciuto a dismisura tra stanotte e stamattina (Notizia in aggiornamento)