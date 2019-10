Novese, primo stop: il Sexadium aggancia e la Luese vola

MONCALVO - All'ottava stazione la capolista Novese cadde: c'è voluta una Don Bosco Asti strepitosa per avere ragione dei ragazzi di Mattia Greco ai quali non sono bastate le reti di Mundula e Giordano per ribaltare il 3-2 finale; i biancocelesti vengono così agganciati al secondo posto dal Sexadium che espugna Solero con quattro gol ribaltando il vantaggio iniziale di Manzini con una doppietta di Dell'Aira in tre minuti e poi chiudendo la gara con le marcature di Bosetti e Valente. Vola invece la Luese che nel posticipo doma la Canottieri Alessandria con un netto 4-1: per gli ospiti vanno a segno Sciacca, Del Pellaro, Sala e Palumbo, per i padroni di casa salva l'onore Bellio.

Dietro pareggia ancora 2-2 il Calliano a Valenza con una Fulvius in rete con Gordon ed il solito Repetto, mentre risalgono sia la Pozzolese che il San Giuliano Nuovo entrambi vittoriosi 2-1: la squadra di Monteleone supera il Costigliole con le reti di Gianluca Giordano e Costantino, quella di Sterpi doma il Felizzano con i gol di Lugano e Busseti rendendo inutile il momentaneo pareggio ad inizio ripresa di Albertini.

Pari 2-2 anche fra Monferrato e Tassarolo: i padroni di casa vanno sul 2-0 con due penalty trasformati da Vescovi ma vengono raggiunti da Arsenie ed El Amraoui; stesso risultato per lo Spinetta Marengo a Cortemilia, nel tabellino dei marcatori ci vanno Morrone e Giraudi.

Nel girone B, prova di forza della Junior Pontestura che si riscatta dopo lo stop in Coppa rifilando un poker alla Virtus Vercelli: le reti dei casalesi arrivano però tutte nella ripresa con Volpato che apre le danze, il solito Vergnasco che firma una doppietta e Casone che arrotonda in pieno recupero; solo 2-2 per lo Stay O'Party in trasferta a Strambino: le reti di Michelerio e Micillo non bastano per strappare una vittoria esterna.