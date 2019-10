Lunedì scuole aperte nell'Ovadese

OVADA - Lunedì mattina scuole aperte nell'Ovadese. La decisione è arrivata dopo un vertici dei sindaci e sentita la Protezione Civile. L'allerta prevista sul nostro territorio per domani è gialla. Allerta rossa a Genova e in Valle Stura. Nonostante questo non ci sono comunicazioni ufficiali di riduzione del servizio sull'Acqui - Genova.