Al via il Teatro per la famiglia

OVADA - Parte domani la quattordicesima edizione de “Il Teatro della Famiglia”, l'iniziativa curata da “I ragazzi dello Splendor” in collaborazione con il Comune di Ovada. La rassegna nasce con lo scopo di far conoscere il teatro ai bambini e far passare loro un pomeriggio insieme ai genitori divertendosi. Sono previsti tre spettacoli con testi e regia. Di Fabiana Parodi. Si comincia con “Streghe e fantasmi alla corte dell’imperatore”. Il secondo appuntamento è in programma sabato 23 novembre, la Compagnia presenta “L’albero burlone di Babbo Natale”. Il 18 gennaio 2020 si chiude con lo spettacolo “Una soffitta piena di sogni”. Al termine di ogni spettacolo sarà distribuita una merenda equosolidale e tutti i piccoli spettatori parteciperanno al concorso “Porta quattro amici in pizzeria.