Acos Energia e Gestione Acqua: nuovi uffici in via Buffa

OVADA - Sono stati inaugurati ieri pomeriggio i nuovi uffici commerciali di Acos Energia e Gestione Acqua situati in via Buffa 25. Il trasferimento dei locali rappresenta per le società che fanno parte del Gruppo ACOS, una innovazione importante per la qualità dei servizi che si intende offrire alla clientela ovadese. Gestione Acqua ha acquisito il servizio idrico integrato per il Comune di Ovada e altri Comuni limitrofi, quindi si è deciso di mettere a disposizione della cittadinanza un luogo unico dove poter interagire con entrambe le Società. In locali più ampi e confortevoli saranno a disposizione impiegati pronti a fornire tutte le informazioni utili sulle forniture di gas, energia e acqua potabile. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, che nel suo intervento ha parlato di «una realtà con forti radici locali, che opera in un campo altamente strategico, investe e cresce».