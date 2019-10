Maltempo: disagi e problemi nell'Ovadese

OVADA - Piove a dirotto da ore su tutto l'Ovadese, interessato dalla tarda mattinata da una precipitazioni molto intense. Maggiori conseguenze sullo Stura, gonfiato dalla pioggia caduta nelle ore precedenti in Valle Stura (il torrente è esondato in alcuni punti a Campo Ligure). Ex statale 456 del Turchino interrotta tra il Piemonte e la Liguria per i detriti riversatisi sulla sede stradale. L'unico passaggio per Campo Ligure è l'A26 ove si segnalano allagamenti. Circolazione ferroviaria fortemente rallentata sull'Acqui - Genova. Pendolari alle prese con informazioni incomplete e frammentarie. Problemi anche sulla Provinciale 185 per Alessandria, chiusa sotto il territorio di Rocca Grimalda per il rischio di esondazione del canale che corre accanto alla carreggiata. Non c'è pace per la strada per Grillano, dove si segnala l'ennesima frana. Acqua e fango sulla direttiva della Caraffa, verso Tagliolo e Lerma. In città i maggiori disagi al Borgo per un allagamento tra piazza Nervi e l'imbocco della provinciale per le Cappellette. Allagato anche il sottopasso tra via Ruffini e il Villaggio San Paolo. La protezione civile consiglia di non spostarsi se non strettamente necessario e comunque con la massima prudenza.