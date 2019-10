Pastorfrigor, cinquina nel derby

FRASSINETO PO - Nel girone I ancora un successo per la Pastorfrigor Frassineto che tra le mura del "Raciti" asfalta 5-0 il Casalcermelli grazie ai sigilli dei fratelli Martinengo, al neoarrivato Zurolo e la doppietta di Beltrame; vince anche la Fortitudo Occimiano 1-0 sul Quargnento (a segno Alessio nel primo tempo). Posticipo 17.30 per Don Bosco Alessandria - Buttiglierese.

Nel girone L riconquista i tre punti la Capriatese che in casa batte 2-0 il Deportivo Acqui con le reti siglate Dionello e Panariello; la G3 Real Novi passa 4-2 in trasferta a Casalnoceto (gol firmati Asborno, Priano e doppietta di Bottiglieri). Cassine - Cassano termina a reti inviolate; il match di cartello tra Castelnovese Castelnuovo e Sale si conclude 4-1 per la formazione ospite che grazie alla tripletta di Calderisi e al gol di Fossati ottiene i tre punti. Il Libarna non va oltre l’1-1 con il Mornese (gol di Cavanna per gli ospiti e rigore di Reyes per il Libarna), la Pro Molare vince di misura 1-0 in casa grazie alla marcatura di Scontrino su rigore; Frugarolese - Viguzzolese termina 2-2 (per i granata Cremonte e Cassano, per la Frugarolese Giaccone e Ben Yayha).