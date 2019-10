Ovadese Silvanese: derby con la Gaviese

OVADA - La stagione del rientro dell'Ovadese Silvanese è già a un bivio? Di certo è un passaggio molto stretto quello che attende la formazione nero arancio oggi al Geirino, con inizio alle 14.30. Arriva la Gaviese per l'ennesimo derby al quale il gruppo di Mario Benzi cerca un rilancio dopo le difficoltà dell'inizio stagione. Da dimenticare, oltre a una classifica che parla di tre punti in sei giornate e un solo gol realizzato, la brutta prova di domenica scorsa contro un Barcanova largamente alla portata. Per contro la Gaviese è squadra giovane che può esprimere sul campo un bel gioco. La panchina dovrà fare ancora i conti con l'emergenza in attacco per le assenze di Rosset e Rossini. Possibile che si veda la stessa squadra scesa sul campo domenica scorsa. La Gaviese è a quota sei, una vittoria porterebbe l'Ovadese in una posizione di classifica più tranquilla; la sconfitta significherebbe rimanere in piena zona retrocessione.