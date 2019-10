Tagliolo: strada nuova e più luce per il castello Pinelli Gentile

TAGLIOLO MONFERRATO - E' stato completato qualche settimana fa, giusto in tempo per "Le storie del vino", l'intervento di rivapimentazione della strada comunale di Tagliolo effettuato dalla ditta Mondo. Oltre ai lavori effettuati sul manto stradale, si è provveduto alla sistemazione del ciottolato e delle lastre di pietra disposte lungo la rampa che accede al castello Pinelli Gentile. Nel contempo sono stati installati cinque punti che proiettano luce dal basso verso l’alto conferendo all’area un’atmosfera molto particolare.

«Stiamo lavorando per la nostra comunità – affermano il sindaco Giorgio Marenco e il vice Federico Robbiano – Vogliamo rendere Tagliolo sempre più interessante ed intendiamo puntare sulle eccellenze del territorio quali il vino, le bellezze paesaggistiche e il turismo con gli appuntamenti di rilievo come le “Storie del Vino”». E' ancora in corso d'opera, invece, il cantiere finalizzato al recupero e alla riqualificazione della pavimentazione del percorso pedonale di collegamento tra la zona del Castello, e relativo Borgo medievale, con via Mazzini e il parcheggio pubblico di piazza Bruzzone. L’incarico è stato affidato alla Ditta Sola, per un importo - rispettivamente - di 65 mila e di 69 mila euro.