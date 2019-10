Coppa d’Autunno: rombano i motori nell’Ovadese

OVADA - Tornano a rombare i motori delle vetture storiche (costruite entro il 1989) con la “Coppa d'Autunno”, l'atipico raduno turistico di auto d'epoca organizzato dal Vespa Club di Ovada in collaborazione con il Veteran Car Club Bordino di Alessandria. La seconda edizione della kermesse è in programma per domenica mattina, con ritrovo previsto alle ore 8.30 in viale Rebora, nel cuore del Borgo. Nel corso della mattinata saranno effettuati due passaggi – in senso orario e antiorario – sul “circuito” che sarà allestito nel piazzale dello Story Park, con il pubblico che potrà assistere alla fase clou in tutta sicurezza.

Le (massimo 50) vetture alterneranno i giri nella “pista” di via Novi con il più tranquillo percorso lungo le colline dell'Ovadese, in programma a partire dalle 9.45. Una volta completato il tragitto – segnato sul road book –, le vetture faranno tappa presso l'hôtellerie del Geirino dove, a partire dalle ore 13.00, gli “Amici del Borgo” serviranno un pranzo a base di piatti tipici locali. Numerosi i partecipanti che, con indosso un abbigliamento “storico”, cercheranno di aggiudicarsi le targhe in memoria di Guido Varosio, padre di Marco (tra i fautori del passaggio del Circuito Bordino da Cassinelle), e di Nives Albertelli, l'ex sindaca di Molare scomparsa nel novembre del 2016 all'età di 59 anni a causa di un male incurabile.