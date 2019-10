A Ovada l'unico derby, Acqui e Valenzana inseguono il Lucento

OVADA - L'unico derby di giornata, domani, è alle 14.30 al "Geirino" e conta moltissimo soprattutto per la squadra di casa che con una vittoria aggancerebbe gli avversari a quota sei, mentre con una sconfitta piomberebbe nel mezzo della zona retrocessione. Ovadese Silvanese - Gaviese sarà una partita con un'ampia quota giovani in campo: per scelta gli ospiti che hanno allestito una rosa puntando sul dinamismo e la voglia di emergere di un gruppo di giocatori alle prime esperienze ma di buon tasso tecnico, guidati in campo dagli esperti Taverna e Di Gennaro, per necessità i padroni di casa che devono ancora fare fronte alle assenze di Briata e Rosset oltre a quella di Rossini e che probabilmente riproporranno l'undici che ha strappato un pari esterno con il Barcanova in quella che lo stesso allenatore degli ovadesi ha definito "una brutta partita".



Nelle zone alte della classifica l'Acqui sogna il primato approfittando di un turno sulla carta semplice con il fanalino di coda Barcanova mentre il Lucento capolista, un punto sopra, farà visita al Carrara 90 che sarà però privo del totem Kankam. Lo scontro diretto alle sue spalle fra la Valenzana Mado e la Pro Villafranca terze in classifica potrebbe garantire un vantaggio in caso di pareggio, ma i ragazzi di Merlo a questo punto della stagione non possono ancora fare conti.



Gare interlocutorie, in posticipo alle 15, ma importanti anche per Arquatese ed Asca: i ragazzi di Paveto a Chieri con il San Giacomo cercano i primi punti esterni della stagione affidandosi alla tradizione positiva con i torinesi, quelli di Usai dopo il successo di misura di domenica scorsa vogliono dare continuità con un risultato positivo sul campo del Pozzomaina, ma devono fare i conti con l'assenza di capitan Ghé.