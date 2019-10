Camion: ulteriore limitazione per via Gramsci

OVADA - Ulteriore giro di vite nella viabilità ovadese. I mezzi pesanti oltre le 3.5 tonnellate che dal 6 settembre non potevano transitare in via Gramsci nel tratto successivo all'incrocio con via Torino, in direzione via Voltri, dovranno adesso imboccare obbligatoriamente via lung'Orba da piazza Castello. Il provvedimento è stato adottato per evitare le reiterate infrazioni, segnalate dai residenti della zona dal giorno dell'entrata in vigore del primo provvedimento. Il tutto per preservare il tratto di via Gramsci a viabilità limitata senza impattare troppo sulle abitazioni limitrofe.