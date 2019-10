Zingaretti e Werthmuller per "Insieme a Teatro"

OVADA - Anche quest'anno parte “Insieme a Teatro” l'attività culturale a cura dell'assessorato alla Cultura del comune di Ovada che ormai da anni, e con grande seguito, offre agli ovadesi la possibilità di godere di una selezione degli spettacoli più interessanti tra quelli proposti dai teatri genovesi, con un servizio pullman con accompagnatore che porterà direttamente i partecipanti fino a destinazione. Sono stati scelti sette spettacoli che spaziano dalla prosa al balletto con uno sguardo anche al “teatro contemporaneo e sperimentale”.

La stagione 2019/2020 si apre il 1° dicembre con la compagnia teatrale Momix composta da ballerini, acrobati e illusionisti che porteranno in scena “Alice”. Secondo spettacolo il 22 dicembre presso il teatro Modena dove l'attore Silvio Orlando, con “Si nota all'imbrunire”per la regia di Lucia Calamaro, porterà in scena la storia di un uomo di mezza età che si isola dal mondo per ritrovare se stesso. Ad inaugurare l'anno 2020, Il 12 Gennaio presso il Teatro della Corte, andrà in scena “La tempesta”, l'ultima opera di William Shakespeare riproposta in chiave personale dal regista Luca De Fusco con l’interpretazione di un gigante del teatro come Eros Pagni.

La stagione continua il 15 febbraio presso il Teatro Politeama con la commedia “ A che servono gli uomini?”con la regia di Lina Wertmüller e le musiche di Giorgio Gaber e Nancy Brilli nel ruolo di una donna in carriera. Domenica 23 febbraio, presso il Teatro Corte, per la regia di Luca Zingaretti arriva “The Deep blue sea” con Luisa Ranieri, piece ambientata nell'Inghilterra degli anni '50. Domenica 8 marzo il Teatro Corte ospita “Il piacere dell'onestà” di Luigi Pirandello. Ultimo spettacolo domenica 22 marzo, presso il Teatro Duse, con “La risata nobile” interpretato da Tullio Solenghi. Sul sito internet del comune di Ovada è possibile trovare i dettagli della stagione, le informazioni sui posti disponibili nelle varie tipologie di prezzo. Per ulteriori ragguaglio è possibile contattare lo 0143.83.62.99.