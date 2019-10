Ovadese Silvanese: ancora un pareggio

OVADA - Ancora un pareggio con più luci che ombre quello ottenuto dall'Ovadese Silvanese sul campo del Barcanova. La sfida col fanalino di coda, giunto all'appuntamento a quota zero, è finita 1-1. Tanto gioco a centrocampo, poche vere occasioni da gol tra due squadre con evidenti problemi. Per i nero arancio solita storia: alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto dopo l'ultimo allenamento anche la punta Edoardo Rossini, un problema muscolare che rischia di tenerlo lontano dai campi per qualche settimana. Mister Benzi ha recuperato Dentici, inserito dall'inizio Giusio e avanzato Anania. A centrocampo prima apparizione per Lovisolo. Nel ruolo di centrali difensivi Tangredi e Martinetti. Poche, come detto le occasioni. Vantaggio dei padroni di casa allo scadere del primo tempo con Cravero, colpo di testa in area. In apertura di ripresa, rigore per padroni di casa: tocco di mano di Sala su una conclusione ravvicinata. Gallo para la conclusione di Cravero. Il pareggio nasce da un corner di Dentici: mischia e forse un tocco decisivo di Carangelo, difensore torinese che beffa il suo portiere. Nel finale grande occasione per Giusio che spreca a porta spalancata.