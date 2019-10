Novese e Luese senza avversarie, resiste solo il Sexadium

CORTEMILIA - Quinta vittoria in altrettante gare di campionato ed un solo gol subito, peraltro su rigore: questo l'impressionante ruolino di marcia della Novese di Mattia Greco che anche in Coppa Piemonte non conosce rivali ed aggiunge ad entrambe le serie due gare vinte senza incassare reti. Oggi a Cortemilia basta il sigillo di Motta per strappare tre punti importantissimi sul campo dell'ultima in classifica in una gara dove la stanchezza del turno infrasettimanale si è fatta sentire più del previsto. Analogo problema per la Luese di mister Sciacca impegnata a Solero dove succede tutto nella ripresa dopo che all'intervallo è ancora 0-0: al 2' Del Pellaro porta avanti i suoi ma poco più di cinque minuti dopo i padroni di casa pareggiano con Banchelli; negli ultimi dieci minuti la diga cede e le reti di Arfuso prima e di Bisio poi fissano l'1-3 finale.

Si stacca dal gruppo forse definitivamente il Calliano che non va oltre lo 0-0 casalingo con il San Giuliano Nuovo, mentre il Sexadium infila la quarta vittoria consecutiva e tiene il ritmo delle due capoliste espugnando il campo del Monferrato con la doppietta di Dell'Aira che sale a quota sette in campionato ed i gol di Bosetti e Vitale in pieno recupero quando i gialloblu avevano trovato il momentaneo pareggio con un rigore di Vescovi.

Crolla la Pozzolese che a Valenza con la Fulvius incassa un poker da Morando, Bruni, Repetto e Galia prima di reagire e trovare le reti di Giordano e Alessandro Perfumo su rigore che riaprono la contesa ma troppo tardi (4-2 il finale). Senzioni decide lo scontro di Tassarolo fra i padroni di casa ed il redivivo Spinetta Marengo, il Felizzano espugna 3-2 il campo della Don Bosco Asti e la Canottieri Alessandria grazie alle reti di Fofana ed Hafis ha ragione per 2-1 del Costigliole nel posticipo cominciato alle 16.00

Nel girone B vittoria pesantissima della Junior Calcio Pontestura che con le Torri Biellesi va a segno subito con il solito Vergnasco dalla distanza ma nella ripresa rimane prima in dieci per l'espulsione di Pallavidino e poi in nove per il doppio giallo a Sala; nel mezzo arriva il gol del raddoppio con Volpato che incorna un angolo di Vergnasco e nel finale addirittura c'è un rigore procurato e tirato da Casone che il portiere avversario devia in angolo che avrebbe potuto essere il 3-0. La rete di Napolitano non basta invece allo Stay O'Party che incappa nel secondo stop consecutivo perdendo 3-1 sul campo dell'Orizzonti United