Randonnèe: il ciclismo senza agonismo

OVADA - Una pacifica invasione di ciclisti. Gli organizzatori per ora hanno previsto 300 pacchi, numero prudenziale basato sulle adesioni delle scorso anno. Ma la filosofia del ciclismo delle randonnèe, la manifestazione in programma domani per tutto il giorno con la regia di Uà Cycling Team, fa proseliti. Due percorsi, quello da 200 chilometri pensato per andare a riscoprire strade “dimenticate” e angoli del nostro territorio particolarmente gradevoli. Ai nastri di partenza sono attesi ciclisti di vario tipo, dai “professionisti del pedale”, che conoscono a menadito le strade dell'Ovadese ma anche semplici appassionati. Tutti accomunati da uno spirito che va oltre l'agonismo.

Sarà possibile perfezionare l'iscrizione anche in loco, ad un costo di 20 euro, anche sabato 5 (dalle ore 17.00 alle 19.00) e nel giorno della gara (fino alle ore 9.00) presso il Caffè Trieste. Si tratta, come ricordato dagli organizzatori nel corso della presentazione ufficiale, di una kermesse non competitiva che si svolge su strade aperte al traffico. Servirà, pertanto, particolare attenzione da parte di tutti.