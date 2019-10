Sosta, in arrivo i nuovi parchimetri: si pagherà col bancomat

OVADA - Saranno installati nei prossimi giorni i 14 parchimetri per il pagamento della sosta nei 438 stalli blu sparsi per la città. I nuovi dispositivi saranno attivati dai tecnici della Gestopark, ditta di Albisola Marina che subentrerà a Tsp per i prossimi quattro anni, nella giornata di lunedì 14 ottobre (fino ad allora i parcheggi saranno gratuiti). Fra le novità previste c'è la possibilità di versare il corrispettivo anche con carta di credito e bancomat, in questo caso del circuito Maestro. Non più solo le monetine, dunque, per il saldo del ticket. Semaforo verde anche per le tessere ricaricabili, che daranno diritto a una mezzora di sosta gratuita e a tariffe agevolate. L'articolo completo è disponibile sul numero de "l'ovadese" in edicola da ieri (giovedì 3 ottobre) mattina.