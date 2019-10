Giovanili: Boys sugli scudi, sconfitta per la Juniores dell'Ovadese Silvanese

OVADA - Turno positivo per i Boys, protagonisti nella seconda giornata dei rispettivi campionati giovanili. Al Moccagatta la squadra dei Giovanissimi 2006 di Mauro Sciutto supera la Pozzolese per 5-0. La prima frazione si chiude in vantaggio di tre reti con le realizzazioni di Grillo, Villa e Bavazzano. Nella ripresa aumenta il punteggio la doppietta di Villa. Sabato trasferta a Lobbi con gli Orti. I Giovanissimi 2005 di Nildo Biato, schierati in emergenza a causa dei numerosi infortuni, sono riusciti a “strappare” un punto alla Valenzana. Al “Barcaro” decisivi il portiere Grillotti e Salvador, che al 32’ ha trasformato il calcio di rigore dell'1 a 1. Sabato al Moccagatta arriva l’Audace Boschese.

Facile vittoria dei 2004 di Biagio Micale a Montiglio Monferrato per 16-0. Mattatore della partita Cannonero con cinque reti, seguito da Caligiuri (quattro), Visentin (tre), un gol ciascuno Lopez, Tagliotti, Barbato e un autorete. Sabato casalinga con il Dertona Calcio Giovanile. Facile affermazione (6-0) dei ragazzi di mister Pellegrini a Viguzzolo. In gol Merialdo (doppietta), quindi Perasso, Piccardo, Pasetto e Bisio. Domenica 4 al Moccagatta arriva l’Arquatese. Nuovamente un turno negativo per la Juniores Regionale di Salvatore Magrì. Al “Rapetti” di Silvano viene battuta per 5-1 dal CBS, complici alcune disattenzioni della retroguardia ovadese. Di Mazzotta, sempre pericoloso in zona offensiva, il gol che ha accorciato le distanze sul 3-1 all’8’ della ripresa. Espulso Rondinone. Sabato trasferta con il San Giacomo Chieri.