Studenti della Madri Pie puliscono Villa Gabrieli

OVADA - Rastrello e carriola hanno lavorato all'interno del parco di Villa Gabrieli seguendo l'esempio dei loro coetanei del Pertini “convocati” sabato scorso da Legambiente. Sono gli studenti delle terze delle Madri Pie di Ovada che ieri mattina, nel quadro di “Fridays for Future” si sono occupati dello spazio verde di proprietà dell'Asl Al: hanno raccolto vegetazione autunnale e un po' di spazzatura abbandonata da avventori poco educati. Un modo diverso per aderire comunque alla protesta andata in scena nella giornata di ieri e nata per un diverso approccio alla tematica dei cambiamenti climatici. Nel corso del pomeriggio hanno poi seguito l'esempio anche gli studenti delle superiori.