Via Gramsci: via libera al progetto di ripristino

OVADA - L'approvazione del progetto da parte della Giunta comunale è arrivato ieri. Si procederà a tappe forzate per il conferimento dell'incarico e l'effettuazione dei lavori. Obiettivo finire il prima possibile, poi valutare la possibilità di riaprire la strada al doppio senso di marcia. E' la tabella fissata per il recupero di via Gramsci, arteria fondamentale della viabilità cittadina, da tempo limitate per i problemi del manufatto di sostegno accanto allo Stura. «Procederemo – conferma il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, Guido Chiappone – al consolidamento dei piloni più danneggiati. Si tratta di un primo intervento che però non risolve in modo definitivo la problematica». Il progetto è quello affidato all'ingegner Monica Boccaccio ultimato alla fine della scorsa settimana. I dettagli su “l'ovadese” in edicola da giovedì 26 settembre.