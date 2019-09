Il rilancio di Villa Gabrieli con "l'ovadese"

OVADA - L'accordo tra Asl Al e Fondazione Cigno che permette ai volontari di occuparsi della manutenzione ordinaria del Parco di Villa Gabrieli è la notizia di apertura su “l'ovadese” in edicola da giovedì 26 settembre. Una svolta attesa quasi due anni per iniziare il processo di rilancio dell'area accanto a via Carducci. Tanti gli argomenti all'interno delle pagine: il via libera al progetto per il ripristino di via Gramsci, il confronto sulle azioni da intraprendere per una promozione moderna ed efficace del territorio, il dibattito interno al Partita Democratico dopo la decisione di Matteo Renzi di lasciare il partito e, nello sport, l'attesa per il derby di domenica tra Ovadese Silvanese e Acqui, sfida che torna dopo quasi vent'anni.