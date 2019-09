La Banca del tempo ricorda De Andrè

Si terrà giovedì 26 settembre, a partire dalle 21.00 presso il teatro Splendor di via Buffa, il concreto organizzato dalla Banca del tempo “L'idea” per ricordare il grande Fabrizio De Andrè nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. Per l'occasione a interpretare i brani più famosi della “voce di Genova”, nonché poeta degli ultimi, sarà Fabio Casanova, cantautore della grande tradizione genovese. Il concerto va in scena in concomitanza con l'apertura delle proprie attività 2019/20 della Banca del Tempo, ente culturale con sede in piazza Cereseto che da più di vent'anni sviluppa la sua missione di “condivisione del tempo e dei saperi” per offrire corsi e momenti di approfondimento sulle tematiche più disparate.