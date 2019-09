Dentro la redazione: le anticipazioni del giornale di martedì 24

Sono davvero tanti gli spunti e gli approfondimenti che troverete su Il Piccolo in edicola domani, martedì 24 settembre. Il primo piano è dedicato al caso Asl, struttura che è in cerca di un direttore da diversi mesi: il Pd protesta e diserta il vertice in programma mercoledì "ritirando" tutti i sindaci del territorio. Sarà un giovanissimo sindaco monferrino a guidare la delegazione.

Per quanto riguarda la cronaca, sono due i casi a tenere banco: la presunta violenza sessuale con tortura sulla quale sta indagando la magistratura e gli sviluppi legati al processo del polo chimico.

Ad Alessandria la giunta ha approvato il piano Pums: il via libera arriverà entro la fine dell'anno? Intanto ha preso il via ieri sera l'edizione numero 52 del concorso 'Pittaluga', con il capoluogo che per una settimana diventa capitale della chitarra classica.

Capitolo sport: l'Alessandria è in crescita costante, ma non c'è nemmeno il tempo di godersi il successo in casa della Pianese, che già bisogna preparare il turno infrasettimanale. Giovedì sera al Moccagatta arriva la Giana Ermino. E poi c'è la storia di Christian Felisari, classe 1975, ancora a segno con il Villaromagnano in Terza Categoria. Il totale dei gol in carriera? 351...