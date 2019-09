Emanuele Dotto "Ambasciatore del Dolcetto"

TAGLIOLO - Ha raccontato di quando attraversava la strada della Caraffa, ancora non asfaltata, per andare ad Alessandria a vedere i grigi, la squadra per la quale ha sempre tifato che militava in Serie A. Ha citato Dario Core, Mauro Pola e Giulio Maffieri, protagonisti degli anni migliori del calcio ovadese. Ora sarà anche “Ambasciatore del Dolcetto”. Emanuele Dotto, 67 anni originario di Lerma, ha ricevuto questo ruolo l'altra sera, all'interno del Castello Pinelli Gentile nel corso della serata di inaugurazione di “Le Storie del Vino”, la manifestazione che prosegue anche oggi a Tagliolo con "Enovagando", e domani con la sfilata medievale e la prima edizione del Palio Nazionale delle Botti. Il ruolo gli è stato affidato dall'Enoteca Regionale e dall'Amministrazione di Tagliolo. Dotto ha ripercorso i suoi 39 anni a raccontare manifestazioni sportive dai microfoni Rai, soprattutto il suo impegno con “Tutto il calcio minuto per minuto”. «Ho intervistato i più grandi – ha spiegato – come se fosse una cosa normale, Maradona ad esempio. Ora Ronaldo è inavvicinabile in un'auto coi vetri oscurati»