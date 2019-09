Torna "Porte aperte allo sport"

SILVANO D'ORBA - Si rinnova sabato 21, a Silvano d'Orba presso l'impianto sportivo Stefano Rapetti, l'appuntamento con “Porte aperte allo sport”. Un pomeriggio di gioco pensato per i più piccoli che potranno provare una decina di discipline, tra le tante offerte non solo a Ovada ma su tutto il territorio. L'appuntamento è dalle 14.30 con l'organizzazione del Comune di Silvano. Sarà possibile provare il ciclo cross, il tamburello con l'istruttore Pinuccio Malaspina, la boxe, l'atletica leggera, il rugby, il calcio, il pattinaggio, l'arrampicata, le arti marziali, la pallavolo, l'equitazione e il tennis. Prevista anche la presenza degli stand organizzati dalle palestre che metteranno in mostra le loro attività. «Anche quest'anno – spiega Luca Esposito, maestro di Sanda e uno dei promotori storici dell'iniziativa – sarà possibile effettuare la maratona. Ogni bambino riceverà un tagliando, se proverà almeno la metà delle proposte avrà diritto a una medaglia. Provando tutte le discipline avrà diritto all'attestato di vero maratoneta dello sport». L'intento è chiaramente quello di insegnare ai più piccoli che si può andare oltre al calcio, facendo esperienze diverse dall'alto contenuto educativo. A completare il pomeriggio ci sarà la merenda offerta dalla pizzeria “I prati” e dalla Centrale del latte di Alessandria.