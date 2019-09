Tir a fuoco sull'A26

PREDOSA - E' andato a fuoco questa notte sull'A26, poco dopo le 2.00, nel tratto che attraversa il territorio di Predosa, un rimorchio di un mezzo pesante. Per motivi ancora da chiarire, il tir proveniente dalla Turchia diretto in Spagna che trasportava abiti di Zara. Il conducente, di origine bulgara, ha fatto in tempo ad accostare a lato della carreggiata tra la Saiwa e la Fm Logistic, sganciare la motrice. In molti sono stati richiamati dal boato dello scoppio delle quattro ruote del rimorchio. Sul posto gli agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme divampate anche sulla collinetta a fianco dell'autostrada.