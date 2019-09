Ovadese: «Un punto ma buona prova»

OVADA - «Avremmo forse meritato qualcosa in più». L'analisi di mister Mario Benzi, dopo il pari a reti inviolate contro il Carrara 90 conferma l'opinione espressa a caldo dal direttore sportivo Marco Tagliafico. Il punto conquistato alla prima trasferta serve a dare un po' di fiducia a un gruppo che deve ancora fare i conti con una situazione pesante. «Non penso – prosegue l'allenatore ex Acqui – che ci siamo lamentati a vanvera. Anche oggi ci mancavano tre, quattro giocatori potenzialmente titolari. Fra questi ci sono Rosset e Tangredi. Però la squadra si è mossa bene. Quando in trasferta si costruiscono diverse occasioni e si rischia poco un allenatore deve guardare avanti ed essere contento». Subito in campo il nuovo arrivato Sala. «Abbiamo aggiunto fisicità nel reparto di mezzo, ed è stata la chiave. Peccato per il gol annullato e le due occasioni non sfruttate. Ci sono momenti in cui crei ma non riesci a fare gol. Magari in seguito succederà che vinceremo qualche partita segnando al primo tiro in porta».