Assenze e sintetico le incognite per l'Ovadese Silvanese

OVADA - Alessandro Sala, centrocampista classe 1999, è la prima risposta alle difficoltà di organico dell'Ovadese Silvanese. La mezzala è arrivata in questi giorni dalla Promozione lombarda, dopo una buona esperienza con il Castellazzo, per sostituire Nicolò Porrata fermato da un grande incidente motociclistico la settimana scorsa. Sarà però ancora una formazione in emergenza quella che scenderà in campo oggi, a partire dalle 15.00, sul campo del Carrara 90. Certe le assenze di Tangredi, Rosset e Briata. Il rientro di Gallo tra i pali impone un riassetto della squadra dato che domenica scorsa, nell'esordio casalingo perso contro la Santostefanese, ha giocato Riccardo Cipollina (classe 2001). La squadra torinese, che gioca sul sintetico, vorrà a sua volta dimenticare la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Valenzana.