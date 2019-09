Rotary Club: giornata di prevenzione del glaucoma

OVADA - E' una giornata dedicata interamente alla prevenzione quella che si terrà sabato prossimo, 14 settembre, in piazza Assunta (credito fotografico: Rotary Club "Del Centenario") tra le 9.00 e le 12.00. Ad organizzare il Rotary Club “Del Centenario” di Ovada che ha previsto visite oculistiche gratuite per evitare l'insorgenza del glaucoma, la patologia dell'occhio di norma collegata a una pressione troppo elevata. Una patologia che di norma colpisce dopo i 40 anni di età. Un esame semplice che dura non più di due minuti che può dare un'indicazione precisa e in caso di rischi consigliare il parere di uno specialista. Si stima che circa un milione di persone nel nostro Paese sia affetta da glaucoma, pur non essendone a conoscenza, per mancata effettuazione delle visite di controllo.