Boys Calcio: la prima squadra giocherà in Terza categoria

OVADA - L'idea di allestire un organico infarcito di giovani ovadesi ha rappresentato un mantra per l'ormai ex ASD Calcio Ovada, la società sportiva nata nell'estate del 2015 in seguito alla scissione da quella che poi è diventata l'Ovadese Silvanese, oggi impegnata nel campionato di Promozione. Ai “cugini”, che hanno sempre rivendicato con orgoglio la presenza in campo di numerosi Under 25 nati e cresciuti sul territorio, è invece andata peggio. Dopo la promozione dalla Terza alla Seconda categoria centrata al primo colpo con mister Samir Ajjor in panchina, i bianconeri – allora guidati da Piermario Fiori – hanno compiuto il percorso inverso esattamente due stagioni fa.

Ora è tempo di voltare pagina per la più giovane delle associazioni sportive della città che, dopo aver mancato il salto di categoria nello scorso mese di maggio, si ripresenta ai nastri di partenza del torneo con una nuova denominazione. La compagine del “Boys Calcio” sarà composta perlopiù dai ragazzi che, una volta completato il percorso delle giovanili a Ovada, desiderano proseguire la carriera in una prima squadra della zona. Ad alterare la media matematica dei tesserati, quasi tutti sotto i 22 anni, sono Michele Russo (portiere ex Mornese) e Salvatore Valente (centrocampista ex ASD Calcio Ovada). Saranno loro a dover guidare – tra gli altri – i vari Alzapiedi, Panzu, Gaggino e Vaccarello. L'erede di Francesco Puppo, oggi alla Pro Molare, nel ruolo di guida tecnica sarà invece Mirko Siri, ex difensore dell'Ovada Calcio targata Edo Esposito.